Фармацевтическая зависимость Казахстана: почему растут цены на лекарства в аптеках Мангистау

Жители Мангистауской области всё чаще обращают внимание на рост стоимости лекарственных препаратов в аптеках региона. По словам специалистов, удорожание связано с совокупностью причин: колебаниями валютного курса, зависимостью от импортных поставок, а также затратами на хранение и транспортировку медикаментов, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта klike.net

Поставками лекарств в область занимаются филиалы крупных оптовых дистрибьюторов. Собственного производства фармацевтической продукции в регионе нет, поэтому все препараты, включая наиболее востребованные, привозятся из других областей Казахстана либо импортируются из-за рубежа.

На текущий момент Казахстан является страной с низким уровнем фармацевтического самообеспечения. По данным территориального департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК, внутренний показатель производства лекарств не превышает 35%. То есть более двух третей всех препаратов завозят извне, что делает ценообразование зависимым от курса валюты и стоимости транспортировки.

Например, в США, Германии и Японии доля собственных лекарств достигает 70–80%, а в Китае, Индии и Южной Корее - почти 100%. Перед правительством Казахстана поставлена задача - повысить уровень самообеспечения хотя бы до 50%.

В Мангистауской области зарегистрировано 13 оптовых организаций, имеющих лицензии на закупку и хранение медикаментов, но работают только 7. Остальные по разным причинам приостановили деятельность.

Как рассказала руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурсулу Мухамбетярова, в каждом регионе имеется запас лекарств на складах. Их хранят три месяца, а потом обновляют, чтобы не нарушить сроки годности.

Окончательный ценник на препараты формируют несколько составляющих: стоимость самого препарата (в основном импортного), расходы на транспортировку и хранение, оптовая наценка и торговая наценка розничной сети.

Однако фактор валютного курса остается ключевым. Как уже говорилось ранее, большинство лекарств закупаются за доллары или евро, и при повышении курса валют стоимость препаратов автоматически растет.

Например, в сентябре прошлого года, согласно данным статистики, парацетамол стоил 150 тенге, а в сентябре этого года – уже 200. Активированный уголь был 75 тенге, сейчас средняя цена – уже 150 тенге. Цена обычного анальгетика за полгода возросла с 1500 до 3 тысяч тенге. Но это для избавления от легких недомоганий. Серьезные же заболевания требуют больших затрат на лечение. Например, для лечения простуды одного взрослого и двухлетнего ребенка жительница Актау оставила в аптеке порядка 40 тысяч тенге. Другая жительница после проведения операции была вынуждена закупить рецептурные препараты на 78 тысяч тенге. Если учесть, что заработная плата этих жителей Актау составляет 250-300 тысяч тенге, то затраты на лечение не просто пробивают огромную брешь в бюджете, а загоняют людей в долги.

Тем временем министерство здравоохранения заявило о снижении цен на лекарственные средства на фармацевтическом рынке Казахстана.

Изменения объяснили реализацией обновлённого механизма ценообразования.

«В настоящее время предельные цены утверждены на 4994 торговых наименования лекарственных средств. Ещё 1707 безрецептурных препаратов выведены из государственного регулирования и реализуются по рыночным ценам при постоянном мониторинге со стороны уполномоченного органа», - сказано в распространенном сообщении.

В 2025 году Комитет медицинского и фармацевтического контроля провёл мониторинг цен на лекарственные средства в регионах страны. В исследование были включены 50 наиболее востребованных препаратов из пяти фармакологических групп: противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«По результатам анализа в сентябре текущего года по сравнению с июнем отмечено снижение цен на 34% позиций (в среднем на 7,8 %), в октябре - на 50% позиций (в среднем на 11,1 %). Наиболее выраженное снижение зафиксировано по препаратам Гепар комп. Хеель, Ревмоксикам, Цефяпс, ВАЛМАК-Н, Зитмак», - сообщает Комитет.

Президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марина Дурманова на форуме по медицинскому туризму 14 октября 2025 года рассказала, что происходит на фармрынке, передает Zakon.kz.

Так, количество препаратов, включенных в государственный реестр и реально имеющихся в аптеках страны, уменьшилось на 25,5% – с 7 932 в 2023 году до 5 907 в настоящее время.

«Еще больше впечатляет отток дешевых лекарств с рынка. Так, количество наименований лекарств с ценой до тысячи тенге уменьшилось на 34,5% – это означает, что некоторые дешевые лекарства просто исчезли с рынка и на смену им пришли более дорогостоящие дженерики. При этом из них более 300 препаратов с ценой до 1,5 тысяч тенге имели устойчивый спрос. Значит, они ушли не из-за того, что не были востребованы нашими пациентами, а по другим причинам», – сказала Марина Дурманова.

По ее данным, тенденция сохраняется в этом году: препараты в низком ценовом сегменте до тысячи тенге продолжают исчезать с рынка, освобождая конкурентное поле для более дорогих альтернатив.

Напомним, ранее житель Актау Евгений С. сообщил об отсутствии препарата «Кордарон» (производство Венгрия) в дозировке 200 мг. Раньше он его приобретал в местных аптеках за 3-4 тысячи тенге, а теперь вынужден заказывать в Кыргызстане. В Актау препарата нет, лишь изредка он появляется, но уже за 13 тысяч тенге.

В Казахстане действует система предельных цен на лекарства. Из семи тысяч зарегистрированных наименований предельная цена установлена примерно на пять тысяч. Проверить стоимость можно в мобильном приложении DariKZ. При обнаруженном повышении цены потребитель имеет право пожаловаться в департамент фармконтроля.

В департаменте фармконтроля Мангистауской области сообщили, что на региональных складах имеется достаточный запас лекарственных средств для удовлетворения потребностей населения. Тем не менее, специалисты отметили, что устойчивость фармацевтического рынка напрямую зависит от объемов импортных поставок и колебаний валютного курса. До тех пор, пока в Казахстане не будут развиты собственные производственные мощности, цены на лекарства останутся чувствительными к внешним экономическим изменениям.

Представители ведомства подчеркнули, что паниковать и скупать медикаменты впрок не стоит, поскольку дефицита не наблюдается. По их словам, важно сохранять культуру потребления и доверять профессионализму врачей.

Несмотря на эти призывы, в условиях сохраняющейся экономической и геополитической нестабильности, а также учитывая опыт пандемии, многие казахстанцы по-прежнему предпочитают иметь дома небольшой запас наиболее востребованных препаратов – как минимум, парацетамола и аспирина.