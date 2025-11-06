В Мангистау назначен генеральный директор ТОО «Oil Services Company»

Фото: КМГ

Как сообщает пресс-служба АО «КазМунайГаз», на должность генерального директора ТОО «Oil Services Company» назначен Ахмет Тыныштыкович Есенгалиев.

Нового руководителя коллективу компании представил исполнительный директор представительства АО НК «КазМунайГаз» в Актау Даурен Муратбай.

Ахмет Есенгалиев родился в 1984 году. Общий трудовой стаж составляет более 17 лет. Долгие годы работал в ТОО «Global Transport Service». До назначения на эту должность исполнял обязанности заместителя генерального директора по обеспечению производства ТОО «Oil Services Company».

Напомним, в сентябре этого года стало известно, что за хищения в особо крупном размере осуждено руководство и подрядчик ТОО «Oil Services Company».



