ЕБРР рассматривает финансирование гибридной электростанции в Мангистау

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучает возможность кредитования проекта гибридной электростанции в Мангистау. Об этом сообщается на проектной страничке международного финансового института (МФИ), передает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

Иллюстративное фото: eenergy.media

«Рассматривается возможность предоставления кредита с залоговым обеспечением и правом первоочередного требования в размере до 90 млн долларов США для разработки, строительства и эксплуатации гибридного проекта возобновляемой энергетики, состоящего из ветровой электростанции мощностью 77 МВт и солнечной электростанции мощностью 50 МВт, которые расположены в Мангистауской области в Казахстане», – говорится в описании проекта, который ожидается к утверждению в начале декабря.

Заемщиком в нем выступает голландская Mangistau Renewables B.V., где 51% владеет итальянская Eni и 49% АО «КазМунайГаз» (КМГ). Как ожидают в банке, проект может дополнительно получить кредитное финансирование от фонда чистых технологий на сумму до 10 млн долларов. В целом же он оценивается в 150 млн долларов.

Как известно, Eni наряду с КМГ является акционером Кашаганского и Карачаганакского нефтегазовых проектов. В 2024 году две компании договорились о строительстве в 2024-2026 годах в Жанаозене гибридной электростанции общей стоимостью 306 млн долларов и мощностью 247 МВт, которая будет работать на газе – 120 МВт, солнце – 50 МВт и ветре – 77 МВт. Она обеспечит поставку электроэнергии дочерним компаниям КМГ в регионе, включая АО «Озенмунайгаз» и ТОО «КазГПЗ». Ее строительство началось летом прошлого года, солнечная часть была запущена в сентябре. Проект не предусматривал гарантированный закуп со стороны единого закупщика электроэнергии в лице расчетно-финансового центра (РФЦ) при минэнерго.