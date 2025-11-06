Аким города Актау встретился с настоятелем Благовещенской церкви

Фото акимата Актау

Cтороны обсудили вопросы межконфессионального согласия, духовно-нравственного воспитания молодежи, а также совместные социальные инициативы, направленные на социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба акимата города.

В беседе аким и настоятель церкви затронули темы укрепления сотрудничества между акиматом и православными религиозными объединениями города, а также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере религии.

Абилкаир Байпаков выразил готовность поддержать инициативы настоятеля и оказать содействие в их дальнейшем развитии. В свою очередь, протоиерей Сергий Понич поблагодарил акима города за внимание и уделённое время.