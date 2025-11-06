Температуру в Актау подаем по графику - МАЭК

В Актау теплопроизводитель ТОО «МАЭК» выровнял параметры подачи тепла до принятой нормы, сообщает Lada.kz .

Фото: Гугл-карты

Как сообщили в пресс-службе предприятия, на текущий момент МАЭК работает согласно утвержденному графику подачи тепла.

Температура теплоносителя, подаваемого на город, составила 75 °C, что соответствует среднесуточной температуре наружного воздуха +5 °C.

Напомним, 5 ноября в акимате Актау сообщили, что МАЭК подает тепло на город меньше установленной нормы, соответствующей температуре наружного воздуха.