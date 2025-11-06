18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.11.2025, 18:07

Житель Актау лишился свыше трех тысяч долларов из-за незнания закона

Общество

Незадекларированную валюту нашли у казахстанца в аэропорту Актау. Его оштрафовали, взыскав «излишек» разрешенной суммы в пользу государства, передает Lada.kz.

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

В Международном аэропорту Актау15 сентября во время прохождения таможенного контроля на рейс в Кутаиси у казахстанца обнаружили 12 500 долларов* (6 612 500 тенге). Напомним, без декларирования можно провозить сумму, не превышающую 10 тысяч долларов.

В отношении гражданина оформили протокол по ч. 3 ст. 551 КоАП РК (Недекларирование либо недостоверное декларирование физлицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕЭС и подлежащих письменному декларированию), материалы направили в специализированный суд по административным правонарушениям города Актау. Сегодня, 6 ноября, пресс-служба суда предоставила общественности решение. 

Владелец суммы в ходе судебного заседания заявил, что не знал об утвержденном законом пороге на вывоз наличной иностранной валюты через таможенную границу, и что сотрудники таможни его об этом не предупреждали.

Но суд нашел собранные доказательства исчерпывающими, а оправдания нарушителя – несостоятельными. Постановлением суда он был признан виновным в совершении административного правонарушения по указанной статье и оштрафован на 338 025 тенге (638 долларов). В пользу государства конфискованы 2500 долларов (1 322 500 тенге), а разрешенные к провозу через границу без декларации 10 тысяч долларов вернули владельцу. 

Напомним, попытка провезти незадекларированную валюту на поезде закончилась для узбекистанцев потерей почти всех денег.  

*По среднему курсу на 6 ноября - 529 тенге.

