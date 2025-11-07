«Всё в детях»: демограф восхитился рождаемостью в Актау на интервью у Юрия Дудя

Российский демограф Алексей Ракша выразил восхищение высоким уровнем рождаемости в Казахстане, выделив при этом Актау и Шымкент, передает Lada.kz.
На YouTube-канале журналиста Юрия Дудя опубликовано свежее интервью с российским демографом Алексеем Ракшой, посвященное демографической ситуации в мире, в том числе России и Казахстане.
По словам специалиста, особенно высокие показатели рождаемости отмечаются на юге и западе нашей страны.
Актау, Шымкент – там всё в детях. Казахстан вообще в демографии сильно отличается по рождаемости от России. Очень сильно. Там она в два раза больше, примерно. За счет, естественно, вторых, третьих и последующих детей, - приводит слова Ракши YouTube-канал «ВДудь».
*Отрывок про Казахстан и Актау на 53:07 мин.
Как подчеркивается, медианный возраст населения Казахстана составляет 32 года – это на 10 лет меньше, чем в России. В результате Казахстан становится одним из самых медленно стареющих государств среди других стран.
Эксперт также указал на то, что в Казахстане проживает большое количество многодетных семей. Именно это, по его словам, формирует устойчивую модель роста населения.
Напомним, на протяжении нескольких последних лет Мангистауская область признается лидером страны по рождаемости.
Комментарии1 комментарий(ев)