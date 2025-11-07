«Всё в детях»: демограф восхитился рождаемостью в Актау на интервью у Юрия Дудя

Российский демограф Алексей Ракша выразил восхищение высоким уровнем рождаемости в Казахстане, выделив при этом Актау и Шымкент, передает Lada.kz .

Фото: кадр из интервью YouTube-канала «ВДудь»

На YouTube-канале журналиста Юрия Дудя опубликовано свежее интервью с российским демографом Алексеем Ракшой, посвященное демографической ситуации в мире, в том числе России и Казахстане.

По словам специалиста, особенно высокие показатели рождаемости отмечаются на юге и западе нашей страны.

Актау, Шымкент – там всё в детях. Казахстан вообще в демографии сильно отличается по рождаемости от России. Очень сильно. Там она в два раза больше, примерно. За счет, естественно, вторых, третьих и последующих детей, - приводит слова Ракши YouTube-канал «ВДудь».

*Отрывок про Казахстан и Актау на 53:07 мин.

Как подчеркивается, медианный возраст населения Казахстана составляет 32 года – это на 10 лет меньше, чем в России. В результате Казахстан становится одним из самых медленно стареющих государств среди других стран.

Эксперт также указал на то, что в Казахстане проживает большое количество многодетных семей. Именно это, по его словам, формирует устойчивую модель роста населения.

Напомним, на протяжении нескольких последних лет Мангистауская область признается лидером страны по рождаемости.