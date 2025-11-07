18+
07.11.2025, 10:29

Более 9 тысяч жителей Актау могут лишиться своих автомобилей

Общество 0 8 090 Наталья Вронская

Сотрудники управления государственных доходов совместно с акиматом города и полицией провели рейд среди граждан, имеющих задолженность по уплате транспортного налога. Таких в областном центре насчитывается свыше девяти тысяч, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

В ходе рейда проверяли наличие ограничений на транспортные средства, а автомобили с задолженностью по налогам направляли на штрафстоянку. В отношении владельцев, не выполнивших свои налоговые обязательства, применялись предусмотренные законом административные меры.

Главная цель проводимой работы – повышение налоговой дисциплины граждан и обеспечение поступлений в доходную часть государственного бюджета, - отметил главный специалист управления государственных доходов Актау Мирас Назарбаев.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Актау 9 606 жителей имеют задолженность по транспортному налогу на общую сумму около 700 миллионов тенге. В отношении этих лиц вынесены постановления о взыскании задолженности, материалы переданы частным судебным исполнителям.

Отмечается, что подобные рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе.

Напомним, ранее специалисты рассказали о том, как можно оплатить налог на транспорт. 

Комментарии

3 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
зачем предупреждать, что то там передавать??? Есть задолженность более определённой суммы - сразу на штрафстоянку, прям со двора.
07.11.2025, 11:52
дорожник
дорожник
Пожалуй со следующего года я перестану платить налог на транспорт. Не вижу в этом смысла
07.11.2025, 10:59
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"материалы переданы частным судебным исполнителям" Если начали передавать материалы частникам, то что делают госслужащие.
07.11.2025, 06:53
