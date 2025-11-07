18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.11.2025, 17:36

Плохая погода и низкий уровень воды в Каспии негативно влияют на работу портов в Мангистау – КТЖ

Общество

В АО «НК «Қазақстан темiр жолы» (КТЖ) сообщили, что плохая погода негативно сказывается на заход судов и выгрузку зерновозов. В октябре неблагоприятные метеоусловия фиксировались более чем в половине месяца, а порты были закрыты для захода судов 11 дней, что на два дня больше, чем за аналогичный период 2024 года, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Погодные условия не позволяют терминалам работать в полном объёме и своевременно осуществлять выгрузку вагонов.

Чтобы избежать накопления подвижного состава и снижения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, КТЖ вынуждено временно регулировать отгрузку зерна в каспийские порты до стабилизации ситуации. Дополнительно на снижение эффективности инфраструктуры влияет низкий уровень воды у причалов порта Актау  3,5 м, что ограничивает загрузку судов. При отсутствии корректирующих действий существует риск обездвиживания парка зерновозов в период массовой перевозки, в связи с чем отгрузка регулируется в соответствии с фрахтом судов, - сообщили в нацкомпании.

По данным АО «НК «Қазақстан темiр жолы», за десять месяцев 2025 года общий объём перевозок зерна железнодорожным транспортом составил 11,2 млн тонн, что на 38% превышает показатели прошлого года. Из них 8,45 млн тонн направлено на экспорт (+39%), а внутренние перевозки увеличились на 34%.

Перевозки казахстанского зерна по железной дороге демонстрируют существенный рост по ряду экспортных направлений. В Иран объёмы перевозок увеличились в два раза и достигли 773 тысяч тонн. Продолжается обеспечение экспортных перевозок без ущерба всему перевозочному процессу, ведется постоянная координация с терминалами, трейдерами и портами, успокоили в КТЖ.

