«Я с детства мечтала работать в дорожной полиции»: первая в Бейнеу женщина-патрульный рассказала о своей службе

Айгуль Кабакбаева была первой женщиной, патрулировавшей дороги в Бейнеуском районе. Правоохранитель рассказала Lada.kz , как она ощущала себя в профессии и с чем ей приходилось сталкиваться на опасной работе.

Фото: департамент полиции Мангистауской области

Айгуль Кабакбаева служит в органах уже 25 лет и ни разу не пожалела о своем выборе. Быть полицейским была ее мечта детства, и родители не стали переубеждать дочку либо склонять к более безопасной профессии.

Я пришла в дорожно-постовую службу ещё в 2000 году и с тех пор не представляла себя в другой профессии. Ещё в детстве мечтала о работе в полиции, и этот выбор был осознанным. На службе главное – спокойствие и профессионализм: важно уметь быстро принимать решения и не показывать паники, - говорит Айгуль Кабакбаева.

Она признаётся, что в первые годы вызывала любопытство у участников движения:

«Когда я только пришла, многие водители удивлялись – девушка-инспектор. Кто-то с нескрываемым недоумением, но все, в основном, с уважением. Со временем отношение изменилось: сейчас я не вижу особой разницы между собой и коллегами-мужчинами. Ко всем относятся как к профессионалам».

О нелёгких сторонах профессии Айгуль говорит прямо:

«Работа на улице требует выдержки: летом – изнуряющая жара, зимой – сильные морозы. Приходилось стоять часами на посту, контролировать движение, оформлять ДТП, помогать людям в экстренных ситуациях. Бывало тяжело физически, но главное – понимание, что твоя работа помогала сохранить порядок и безопасность».

Коллеги по службе, признается страж порядка, приняли её в коллектив и оказывали поддержку:

«У нас в подразделении был дружный коллектив. Были и предрассудки, но профессионализм сглаживал любые сомнения. Мужчины-напарники помогали в физических задачах, вместе решали служебные вопросы, да и в бытовых ситуациях всегда помогала взаимовыручка».

По словам Айгуль Кабакбаевой, местные жители давно знают её по службе. Многие вообще не обращают внимания на то, что перед ними женщина-полицейский – для людей важнее, чтобы работа выполнялась быстро, четко и с соблюдением правил. Иногда граждане благодарят за помощь и оперативность, и такие моменты, отмечает она, особенно мотивируют продолжать работать.

Полицейский подчеркивает, что в её работе главную роль играют дисциплина и ответственность. Она строго соблюдает законодательство и Правила дорожного движения, считая основным показателем эффективности не количество выписанных протоколов, а реальное повышение безопасности на дорогах.

В завершение беседы Кабакбаева подчеркнула, что выбор профессии – не про гендер, а про служение обществу:

«Думаю, если человек готов нести ответственность и помогать людям, пол не имеет значения. Главное – желание и умение работать».

Отметим, что за 25 лет службы Айгуль Кабакбаева неоднократно поощрялась: получала нагрудный знак «Ішкі істер органдарының үздігі» (2017), ведомственную награду за 20 лет безупречной службы (2021) и награду «За вклад в систему правоохранительных органов» (2023). Сегодня она работает старшим инспектором штаба по особым задачам группы анализа, планирования и контроля при департаменте полиции Мангистауской области. Несмотря на смену должности, она по сей день считает, что на дороге все равны.