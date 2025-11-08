«Разваливается на глазах»: жители 12 микрорайона Актау возмущены состоянием нового футбольного поля

Жители 12 микрорайона пожаловались на плохое качество нового футбольного поля, построенного этим летом. По словам горожан, уже через месяц после сдачи в эксплуатацию объект начал буквально разрушаться. В Актауском городском акимате прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фото жителей 12 микрорайона

Жильцы дома №6 в 12 микрорайонов выражают обеспокоенность состоянием недавно установленного футбольного поля. По их словам, объект спустя короткое время начал разрушаться.

Буквально летом построили новое футбольное поле, а забор начал разваливаться уже через месяц. Трубы под краской оказались ржавыми, всё ломается даже от попадания мяча. Качество – ноль! Позор! Через некоторое время здесь вообще ничего не останется, - рассказал один из жителей.

По словам местных жителей, металлические элементы покрыты коррозией, часть секций начала деформироваться и отходить по швам.

Жители отмечают, что долго ждали появления спортивной площадки во дворе, однако теперь вынуждены наблюдать, как новое место спортивного досуга быстро приходит в негодность. Люди опасаются, что при таком состоянии конструкций пользоваться полем вскоре станет небезопасно.

Редакция направила официальный запрос в городской акимат, чтобы выяснить, будут ли восстанавливать футбольное поле.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что на следующей неделе планируют приступить к восстановлению объекта.

Стоит отметить, что такие ситуации в областном центре происходят не в первый раз. Ранее жители 11 микрорайонов выражали обеспокоенность состоянием недавно установленной спортивной детской площадки.