08.11.2025, 14:35

«Разваливается на глазах»: жители 12 микрорайона Актау возмущены состоянием нового футбольного поля

Общество

Жители 12 микрорайона пожаловались на плохое качество нового футбольного поля, построенного этим летом. По словам горожан, уже через месяц после сдачи в эксплуатацию объект начал буквально разрушаться. В Актауском городском акимате прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

Фото жителей 12 микрорайона
Фото жителей 12 микрорайона

Жильцы дома №6 в 12 микрорайонов выражают обеспокоенность состоянием недавно установленного футбольного поля. По их словам, объект спустя короткое время начал разрушаться.

Буквально летом построили новое футбольное поле, а забор начал разваливаться уже через месяц. Трубы под краской оказались ржавыми, всё ломается даже от попадания мяча. Качество  ноль! Позор! Через некоторое время здесь вообще ничего не останется, - рассказал один из жителей.  

По словам местных жителей, металлические элементы покрыты коррозией, часть секций начала деформироваться и отходить по швам.

Жители отмечают, что долго ждали появления спортивной площадки во дворе, однако теперь вынуждены наблюдать, как новое место спортивного досуга быстро приходит в негодность. Люди опасаются, что при таком состоянии конструкций пользоваться полем вскоре станет небезопасно.

Редакция направила официальный запрос в городской акимат, чтобы выяснить, будут ли восстанавливать футбольное поле.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что на следующей неделе планируют приступить к восстановлению объекта.

Стоит отметить, что такие ситуации в областном центре происходят не в первый раз. Ранее жители 11 микрорайонов выражали обеспокоенность состоянием недавно установленной спортивной детской площадки.

2
10
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
