18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.11.2025, 15:58

«Жены вам не мамы»: видео вайнера из Жанаозена завирусилось в Сети и набрало 3 млн просмотров

Общество 0 1 583 Лиана Рязанцева

Юмористическое видео вайнера из Жанаозена Нургали Байдуллы под названием «Жены вам не мамы» за короткое время набрало более трех миллионов просмотров в Instagram. Несмотря на то, что поднятие одной из самых актуальных тем социума было не основной задачей при создании рилса, кадры вызвали большой отклик у женщин. Подробности  у корреспондента Lada.kz.

Фото Нургали Байдуллы
Фото Нургали Байдуллы

Нургали Байдулла рассказал, что опубликовал видео два дня назад, и с тех пор оно стремительно собрало более трёх миллионов просмотров.

Я вайнер, сценарист, маркетолог. Окончил ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва по специальности «Журналистика». Родом из города-героя Жанаозен.  Я веду Instagram с 2020 года, но не позиционирую себя как блогера  я больше юморист. Мне нравится создавать юмор. Моё последнее залетевшее видео связано исключительно с юмором. Ничего большего, - рассказал Нургали.

В ставшем популярным рилсе говорится о том, что жёны  не мамы, и мужчинам стоит помогать своим супругам по хозяйству. В ролике юморист с иронией показывает бытовые сцены: он стирает, моет посуду, чистит картошку, готовит еду и пылесосит.

По словам Нургали, в видео нет какой-то особой морали  это часть контент-плана, ориентированного в основном на женскую аудиторию.

Я никому не навязываю своё мнение или образ жизни. Пусть каждый живёт, воплощая свои ценности  и я в том числе. Собираюсь творить юмор на просторах соцсетей и не только. Конечно, я рад просмотрам, но это лишь маленький шаг на моём пути самурая шуток, - подчеркнул он.

Несмотря на нейтральную позицию юмориста, в комментариях женщины горячо поддержали идею о том, что брак – это взаимопонимание, поддержка и помощь друг другу.

12
8
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь