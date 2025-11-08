«Жены вам не мамы»: видео вайнера из Жанаозена завирусилось в Сети и набрало 3 млн просмотров

Юмористическое видео вайнера из Жанаозена Нургали Байдуллы под названием «Жены вам не мамы» за короткое время набрало более трех миллионов просмотров в Instagram. Несмотря на то, что поднятие одной из самых актуальных тем социума было не основной задачей при создании рилса, кадры вызвали большой отклик у женщин. Подробности – у корреспондента Lada.kz .

Фото Нургали Байдуллы

Нургали Байдулла рассказал, что опубликовал видео два дня назад, и с тех пор оно стремительно собрало более трёх миллионов просмотров.

Я вайнер, сценарист, маркетолог. Окончил ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва по специальности «Журналистика». Родом из города-героя Жанаозен. Я веду Instagram с 2020 года, но не позиционирую себя как блогера – я больше юморист. Мне нравится создавать юмор. Моё последнее залетевшее видео связано исключительно с юмором. Ничего большего, - рассказал Нургали.

В ставшем популярным рилсе говорится о том, что жёны – не мамы, и мужчинам стоит помогать своим супругам по хозяйству. В ролике юморист с иронией показывает бытовые сцены: он стирает, моет посуду, чистит картошку, готовит еду и пылесосит.

По словам Нургали, в видео нет какой-то особой морали – это часть контент-плана, ориентированного в основном на женскую аудиторию.

Я никому не навязываю своё мнение или образ жизни. Пусть каждый живёт, воплощая свои ценности – и я в том числе. Собираюсь творить юмор на просторах соцсетей и не только. Конечно, я рад просмотрам, но это лишь маленький шаг на моём пути самурая шуток, - подчеркнул он.

Несмотря на нейтральную позицию юмориста, в комментариях женщины горячо поддержали идею о том, что брак – это взаимопонимание, поддержка и помощь друг другу.