Клён и ясень: Актау высадили еще 100 деревьев

Сегодня, 8 ноября, в Актау в рамках осеннего сезона посадки деревьев прошла очередная экологическая акция. В 12 микрорайоне появились 100 саженцев лиственных деревьев, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

По данным городской администрации, на территории 12 микрорайона высадили 100 саженцев лиственных деревьев – ясеня, клёна, акации и других видов.

В экологической акции приняли участие заместители акима Актау, председатель Общественного совета, депутаты городского маслихата, руководители отделов, а также представители государственных и подрядных организаций.

В настоящее время мы занимаемся посадкой деревьев, адаптированных к осеннему периоду. Эти саженцы устойчивы к засушливым климатическим условиям Мангистауской области. Деревья высотой до 4-4,5 метра высаживаются по специальной технологии в почву, обогащённую органическими и минеральными удобрениями, - рассказал заместитель директора ТОО «Green City Aktau» Акжол Сандыбеков.

Напомним, ранее в 1 микрорайоне по просьбе жителей были высажены 50 саженцев акации высотой более трёх метров.