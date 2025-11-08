18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.11.2025, 18:14

Власти не выделили деньги: параспортсмены из Мангистау едут на Кубок Казахстана по бочча за свой счёт

Общество Лиана Рязанцева

Родители вынуждены отправлять своих детей на Кубок Казахстана по бочча среди параспортсменов за собственный счёт. Несмотря данные ранее обещания, областное управление спорта так и не предоставило необходимое финансирование, передает Lada.kz.

Фото из архива

В редакцию Lada.kz обратились родители параспортсменов из Мангистауской области. Они рассказали, что вынуждены завтра, 9 ноября, отправлять своих детей на республиканский турнир за собственные средства.

С 9 по 13 ноября в Казахстане состоится Кубок страны по паралимпийскому виду спорта  бочча. К этим соревнованиям спортсмены готовились с августа, однако финансирования от регионального управления физической культуры и спорта так и не было выделено.

По словам родителей, поздно вечером 31 октября в общий родительский чат поступило сообщение о том, что ведомство не сможет обеспечить участие команды из-за отсутствия средств.

Мы были в растерянности. Дети усердно готовились несколько месяцев, а за неделю до старта узнаём, что никто никуда не едет. После этого мы обратились к президенту федерации бочча Мангистауской области Жанбырбаю Матаеву. Он сразу связался с начальником областного управления спорта Максатом Мукашем, чтобы уточнить ситуацию. По словам Матаева, чиновник заверил, что никакой отмены участия команды не было, приказ подписан, а данные об отмене оказались ошибочным. Нам объяснили, что один из сотрудников управления спорта ошибочно сообщил об отмене поездки. Мы, родители, услышав, что приказ подписан и средства якобы выделены, начали сами покупать авиабилеты за свой счёт по 240 тысяч тенге в обе стороны. Некоторые родители даже вынуждены были взять кредит, - рассказали родители параспортсменов.

Однако, по их словам, до настоящего времени никакого финансирования так и не поступило.

Несмотря на отсутствие поддержки, команда Мангистауской области завтра, 9 ноября, всё же отправляется на Кубок Казахстана, представляя регион на собственные средства.

Мы сами купили билеты и бронируем гостиницу. Мы не могли подвести детей: они долго тренировались, готовились и ждали этой поездки. Поедем, даже если придётся оплатить всё самим. Но власти, по сути, решили сэкономить на детях с инвалидностью. Чиновники обещали помочь, но так и не сдержали своего слова. Ответа на вопрос, будет ли выделено финансирование, мы до сих пор не получили. Они просто оставили нас без помощи. Некоторым родителям пришлось отказаться от поездки, потому что финансово они этого не потянут, - добавили родители.

Корреспонденту редакции не удалось дозвониться до главы управления спорта и физической культуры Максата Мукаша, а также до его заместителя  их телефоны были отключены. В пресс-службе ведомства сообщили, что попытаются связаться с руководством, однако в это слабо верится.

Напомним, с 25 по 31 октября в Мангистауской области прошел международный турнир по бочча среди тюркоязычных стран. Наши спортсмены стали лучшими в тюркском мире.

Справка

Бочча – паралимпийский вид спорта, развивающий координацию, стратегическое мышление и концентрацию.

