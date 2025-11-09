18+
09.11.2025, 09:11

Проблемный долгострой в Актау: дольщики хотят объединиться для защиты своих прав

Общество 0 4 386 Ольга Максимова

Дольщики проблемного ЖК «Lepes Primera» в Актау требуют завершить строительство, передает Lada.kz.

Эскиз жилого комплекса с сайта korter.kz
Эскиз жилого комплекса с сайта korter.kz

Еще в 2020–2022 годах объект «Lepes Primera» неоднократно попадал в поле зрения местных СМИ как долгострой. Тогда акимат города Актау официально заявлял, что берет проблему под контроль и гарантирует завершение строительства.

Однако, несмотря на эти заверения, на сегодняшний день строительные работы, по словам дольщиков, на объекте идут ни шатко, ни валко, а срок завершения строительства по-прежнему остается под вопросом.

Ввод жилого дома в эксплуатацию планировался еще летом этого года, затем был перенесен на четвертый квартал 2025 года, но дольщики предполагают, что и этот срок будет сорван.

«На объекте не выполнены внутридомовые работы, не подведены инженерные коммуникации и нет ясности, когда застройщик выполнит свои обязательства», — рассказала Даурия Жумабаева, директор ТОО «Доктрина Азия», представляющего интересы 76 дольщиков.

Особое беспокойство дольщиков вызывает вопрос: куда были потрачены их средства?

Только 76 участников долевого строительства вложили в проект около 500 миллионов тенге, доверившись обещаниям застройщика и заверениям акимата о скором завершении строительства.

При заключении договоров предварительной купли-продажи в 2024 году застройщик обещал, что все квартиры будут сданы в срок. Однако реальность оказалась совсем иной.

Как сообщили в департаменте полиции, 26 октября 2025 года управлением полиции города Актау по коллективному заявлению пострадавших дольщиков возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере).

Пострадавшие дольщики подчеркивают, что крайне важно объединить усилия всех инвесторов и покупателей квартир для защиты своих прав и совместного давления на ответственные органы и застройщика.

«Ввиду долгостроя и отсутствия информации об окончании строительства жилого комплекса, ввода в эксплуатацию хотим найти всех (по желанию) владельцев квартир и путем объединения решить вопрос заселения в собственные квартиры!» — сказала Даурия Жумабаева.

Связаться с инициативной группой дольщиков можно по телефону +7 777 680 7099.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
А по каким показателям стройка стала долгостроем если договора предварительной купли-продажи заключали в 2024 году всего-то? Прошел год и уже долгострой!? Доступным жильем назвать можно, 500 миллионов на 76 дольщиков, по 6,5 лямов за квартиру, наверное одна из самых низких цен, но разве этот дом строился по государственной программе типа "доступное жилье"??? Если нет, то почему акимат должен встревать в это вопрос, тем более выделять какие то средства за счет бюджетных народных средств, а значит в ущерб другим? Пусть сами разбираются, судятся и т.д., не нужно подключать расплачиваться остальных. Такие вот прециденты и провоцируют увеличение авантюрных застройщиков, ведь будет спрос от авантюрных покупателей.
10.11.2025, 05:24
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

