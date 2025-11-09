Проблемный долгострой в Актау: дольщики хотят объединиться для защиты своих прав

Эскиз жилого комплекса с сайта korter.kz

Еще в 2020–2022 годах объект «Lepes Primera» неоднократно попадал в поле зрения местных СМИ как долгострой. Тогда акимат города Актау официально заявлял, что берет проблему под контроль и гарантирует завершение строительства.

Однако, несмотря на эти заверения, на сегодняшний день строительные работы, по словам дольщиков, на объекте идут ни шатко, ни валко, а срок завершения строительства по-прежнему остается под вопросом.

Ввод жилого дома в эксплуатацию планировался еще летом этого года, затем был перенесен на четвертый квартал 2025 года, но дольщики предполагают, что и этот срок будет сорван.

«На объекте не выполнены внутридомовые работы, не подведены инженерные коммуникации и нет ясности, когда застройщик выполнит свои обязательства», — рассказала Даурия Жумабаева, директор ТОО «Доктрина Азия», представляющего интересы 76 дольщиков.

Особое беспокойство дольщиков вызывает вопрос: куда были потрачены их средства?

Только 76 участников долевого строительства вложили в проект около 500 миллионов тенге, доверившись обещаниям застройщика и заверениям акимата о скором завершении строительства.

При заключении договоров предварительной купли-продажи в 2024 году застройщик обещал, что все квартиры будут сданы в срок. Однако реальность оказалась совсем иной.

Как сообщили в департаменте полиции, 26 октября 2025 года управлением полиции города Актау по коллективному заявлению пострадавших дольщиков возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере).

Пострадавшие дольщики подчеркивают, что крайне важно объединить усилия всех инвесторов и покупателей квартир для защиты своих прав и совместного давления на ответственные органы и застройщика.

«Ввиду долгостроя и отсутствия информации об окончании строительства жилого комплекса, ввода в эксплуатацию хотим найти всех (по желанию) владельцев квартир и путем объединения решить вопрос заселения в собственные квартиры!» — сказала Даурия Жумабаева.

Связаться с инициативной группой дольщиков можно по телефону +7 777 680 7099.