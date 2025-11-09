Субботняя ярмарка в Актау переехала: «доступные цены» теперь недоступны для многих

В Актау традиционная субботняя ярмарка с 8 ноября переехала на новое место — на территорию оптового рынка «Көтерме сауда базары» в 36 микрорайоне. По сообщениям жителей города, новая локация делает посещение ярмарки затруднительным для людей без личного автомобиля, передает Lada.kz .

Ярмарка на новом месте. Фото: акимат Актау

Ранее ярмарка проходила в 26 микрорайоне, куда можно было добраться на «ходовых» маршрутах или просто дойти пешком. Эта локация была удобна как для жителей верхних микрорайонов, так и нижних. Попасть на новую ярмарку можно только на автобусах маршрутов Актау–Акшукур–Актау, Актау–Саин Шапагатов–Актау, а также маршрутами № 6А и № 8.

Однако эти маршруты не позволяют всем желающим добраться до ярмарки или делают поездку за доступными ценами очень затратной по времени и энергии. Посещать ее теперь могут только жители с личным автомобилем, который есть далеко не у всех, особенно среди социально уязвимых слоев населения. Об этом пишут жители областного центра в социальных сетях.

«Я живу в 8 микрорайоне, и переезд ярмарки меня расстроил. До остановки на 6‑ку от моего дома нужно идти, автобусы на Акшукур и Саин Шапагатов вообще отправляются из 27 и 28 микрорайонов. С учетом времени на дорогу поездка за продуктами растянется на весь день, а ведь в выходные есть много других дел. Теперь я смогу посещать ярмарку раз в месяц, не чаще, а раньше ходила каждую субботу. Получается, что «доступные цены» теперь далеко не всем доступны», — рассказала жительница Актау.

Акимат Актау разъясняет, что на парковке в 26 микрорайоне проходит линия электропередачи высокого напряжения, а также из-за скопления автомобилей бывают заторы, а после ярмарки остаются отходы.

Теперь ярмарка будет регулярно проводиться на территории оптового рынка в 36 микрорайоне каждую субботу с 9:00. Но части населения, ранее посещавшего ярмарку, придется искать продукты подешевле в торговых точках, расположенных ближе к дому, поскольку акимат не смог предоставить удобную для всех жителей города локацию.