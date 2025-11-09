18+
09.11.2025, 17:00

В жилом районе Актау заметили корсака

Общество 0 2 335 Ольга Максимова

Необычного гостя — степного корсака — заметили жители 19-го микрорайона Актау. Дикое животное сняли на видео на одной из парковок жилого массива. передает Lada.kz.

Мангистауские корсаки. Скриншот из видео
Мангистауские корсаки. Скриншот из видео

По словам председателя регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбека Козыбакова, появление диких животных, особенно лис и корсаков, в черте населённых пунктов является тревожным сигналом.

«Появление таких животных в городской среде — ненормально. Не исключено, что животное заражено. Категорически запрещается кормить его, пытаться погладить или приближаться. Об этом необходимо сообщить в инспекцию ветконтроля для принятия соответствующих мер», — отметил специалист.

Экологи напоминают, что при встрече с дикими животными в городе важно сохранять безопасную дистанцию и не предпринимать попыток взаимодействия.

Напомним, жительница Бейнеу заразилась бешенством от дикой кошки и умерла.

Для справки

Корсак, или степная лисица (лат. Vulpes corsac), — хищное млекопитающее рода лисиц семейства псовых.

От обыкновенной лисы корсак отличается тёмным концом хвоста, а от афганской лисы — более коротким хвостом, белой окраской подбородка и нижней губы.

Корсак распространён в степях, полупустынях и частично в пустынях Юго-Восточной Европы и Азии, наряду с обыкновенной и афганской лисами. Этот хищник встречается от северного Ирана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Афганистана и Средней Азии до Монголии и северо-восточного Китая.

Строгоff
Строгоff
Город растет. Те территории, которые были заняты дикой флорой и фауной, теперь отвоеваны человеком. Чему удивляться?
09.11.2025, 14:10
