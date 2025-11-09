В жилом районе Актау заметили корсака

Необычного гостя — степного корсака — заметили жители 19-го микрорайона Актау. Дикое животное сняли на видео на одной из парковок жилого массива. передает Lada.kz .

Мангистауские корсаки. Скриншот из видео

По словам председателя регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбека Козыбакова, появление диких животных, особенно лис и корсаков, в черте населённых пунктов является тревожным сигналом.

«Появление таких животных в городской среде — ненормально. Не исключено, что животное заражено. Категорически запрещается кормить его, пытаться погладить или приближаться. Об этом необходимо сообщить в инспекцию ветконтроля для принятия соответствующих мер», — отметил специалист.

Экологи напоминают, что при встрече с дикими животными в городе важно сохранять безопасную дистанцию и не предпринимать попыток взаимодействия.

Напомним, жительница Бейнеу заразилась бешенством от дикой кошки и умерла.

Для справки

Корсак, или степная лисица (лат. Vulpes corsac), — хищное млекопитающее рода лисиц семейства псовых.

От обыкновенной лисы корсак отличается тёмным концом хвоста, а от афганской лисы — более коротким хвостом, белой окраской подбородка и нижней губы.

Корсак распространён в степях, полупустынях и частично в пустынях Юго-Восточной Европы и Азии, наряду с обыкновенной и афганской лисами. Этот хищник встречается от северного Ирана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Афганистана и Средней Азии до Монголии и северо-восточного Китая.