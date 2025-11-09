Электричество отключат в некоторых домах двух микрорайонов Актау

ГКП «АУЭС» завтра, 10 ноября, в двух микрорайонах областного центра проведет планово-предупредительные работы. В связи с этим на время их проведения в некоторых домах будет временно отключена электроэнергия, передает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

Речь идет о 3 и 4 микрорайонах областного центра. Как сообщили в «АУЭС», в 3 микрорайоне в связи с проведением плановых работ на подстанции ТП3-07 с 13:30 до 17:30 будет отключена электроэнергия в домах № 151, 152, 153, 154а, 155, 156, 20а, 20б, 24, 58, 59 и 61.

В 4 микрорайоне работы на подстанции ТП4-01 будут проводиться также с 13:30 до 17:30. В этот период подачу электроэнергии временно прекратят в жилые дома № 53, 55, 56 и 57.