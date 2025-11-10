Полиция расследует массовые угрозы в адрес школ Актау, распространяемые в мессенджерах

В чатах жителей Мангистауской области пересылают скриншоты с угрозами о готовящемся нападении на образовательные учреждения. Полиция заявляет, что ведёт поиск источника рассылки и отрабатывает полученную информацию, передает Lada.kz.
В мессенджерах 9 ноября появилась рассылка от неизвестного Telegram‑канала, в которой утверждается о якобы готовящихся вооружённых нападениях на школы.
Авторы заявляли о намерении «устроить массовую бойню», «убить биомусор».
В департаменте полиции заявили, что о сообщениях поступил сигнал — сотрудники отрабатывают информацию.
Правоохранительные органы региона обартились к гражданам:
Уважаемые жители!
В мессенджерах распространяется ложная информация о якобы готовящихся терактах в школах. Просим не верить этим слухам и не пересылать непроверенные сообщения.
Полиция проводит проверку, все меры безопасности усилены. Ситуация находится под контролем.
За распространение ложных сообщений о терактах предусмотрена ответственность— до 5 лет лишения свободы.
Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальной информации.
Полицейский автомобиль у школы №1
В управлении образования региона рассказали, что изменений в расписании школ пока не планируется.
Подобные рассылки, к сожалению, стали обыденностью, сообщения подобного толка распространялись в разных городах Казахстана.
Комментарии1 комментарий(ев)