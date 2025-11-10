Полиция расследует массовые угрозы в адрес школ Актау, распространяемые в мессенджерах

В чатах жителей Мангистауской области пересылают скриншоты с угрозами о готовящемся нападении на образовательные учреждения. Полиция заявляет, что ведёт поиск источника рассылки и отрабатывает полученную информацию, передает Lada.kz .

Школа №1 Актау. Фото автора

В мессенджерах 9 ноября появилась рассылка от неизвестного Telegram‑канала, в которой утверждается о якобы готовящихся вооружённых нападениях на школы.

Авторы заявляли о намерении «устроить массовую бойню», «убить биомусор».

В департаменте полиции заявили, что о сообщениях поступил сигнал — сотрудники отрабатывают информацию.

Правоохранительные органы региона обартились к гражданам:

Уважаемые жители! В мессенджерах распространяется ложная информация о якобы готовящихся терактах в школах. Просим не верить этим слухам и не пересылать непроверенные сообщения. Полиция проводит проверку, все меры безопасности усилены. Ситуация находится под контролем. За распространение ложных сообщений о терактах предусмотрена ответственность— до 5 лет лишения свободы. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальной информации.

Полицейский автомобиль у школы №1

В управлении образования региона рассказали, что изменений в расписании школ пока не планируется.

Подобные рассылки, к сожалению, стали обыденностью, сообщения подобного толка распространялись в разных городах Казахстана.