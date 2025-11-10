Актау превратили в заснеженный «вязаный» город

В социальных сетях показали, как мог бы выглядеть Актау, если бы его создали из мягких шерстяных нитей с помощью нейросети, передает Lada.kz .

Кадр видео

В социальной сети Instagram появилось видео, на котором показано, будто Актау «связан» из шерстяных нитей.

Автор идеи — Rakhman Ai Studio. Видео было опубликовано вчера, 9 ноября. За сутки видео набрало более 17 тысяч просмотров.

Это оригинальный зимний анимационный проект, посвящённый городу, - подписал автор видео.

В «вязаном» Актау можно узнать Скальную тропу, монумент «Вечный огонь», набережную с пальмами и знаменитый маяк на крыше дома.

