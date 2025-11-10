Сколько учеников пришли в школы Актау после угроз о нападении

Городские школы сегодня были полупусты после фейковых рассылок о планирующемся нападении, родители оставили детей дома, передает Lada.kz .

Фото: С. Кораблев/Lada.kz

Как сообщили в управлении образования, сегодня, 10 ноября, школы работали в штатном режиме. Однако на занятия в первую и вторую смены пришли только 43,1% учеников (30 502 человека). Родители побоялись отпускать детей на занятия.

Напомним, 9 ноября неизвестные сообщили о готовящихся расправах в школах Актау. Позже в полиции заявили, что угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников школ не установлено.

