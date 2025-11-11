Автомобили, заезжающие на территорию школы в Актау, беспокоят родителей

Родители в 20 микрорайоне обеспокоены безопасностью детей - к центральному входу школы постоянно приезжают машины. Ситуацию объяснили в городском отделе образования, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

К недавно открытой школе №34 в 20 микрорайоне, по словам родителей, регулярно подъезжают автомобили.

Где же безопасность детей? Разве государственные территории существуют для того, чтобы машины могли ездить? Вокруг полно детей, - возмущается одна из родительниц.

В городском отделе образования пояснили, что машины, показанные на видео, были допущены на территорию школы исключительно для доставки строительных материалов. В остальное время въезд транспортных средств на территорию школы строго запрещен.

Напомним, ранее в акимате рассказали, что для снижения транспортных заторов и создания удобных условий для горожан у школ и жилых домов строят новые парковочные площадки.



