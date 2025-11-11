Торчащий колодец на новой дороге возмутил жителей Актау

Жители 29 микрорайона обеспокоены высоким колодцем, который, по их словам, мешает строительству новой дороги у дома №17. Люди считают, что конструкцию можно было бы опустить вровень с землей, однако ситуацию разъяснил представитель городского отдела строительства, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 29 микрорайона

Жители поделились фотографиями, на которых видно, как один из колодцев возвышается над уровнем земли прямо посреди участка, где прокладывают новую дорогу. Рядом, отмечают они, есть другой колодец, установленный вровень с землей - и с ним проблем нет.

Почему нельзя сделать так же? Ведь по этой дороге должны ездить машины, а торчащий колодец может стать препятствием, - спрашивают люди.

Как выяснилось, заказчиком строительства выступает городской отдел строительства. Ответственным за проект является заместитель руководителя отдела Биржан Маратулы. По его словам, все колодцы в микрорайоне выравниваются по отметке будущего асфальта, однако тот, что вызвал споры, является пожарным гидрантом, и опустить его нельзя.

Если его опустить, в дальнейшем невозможно будет подключиться к системе. По проекту, ширина дороги - 3,5 метра, но мы расширили до 5 метров. Там, где мешает гидрант, участок дороги будет временно сужен до 3,5 метра, а затем снова расширится, - пояснил Биржан Маратулы.

В отделе строительства заверили, что дорожные работы продолжаются в плановом режиме и после завершения проезд будет безопасным для всех участников движения.