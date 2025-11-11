18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.11.2025, 09:03

Торчащий колодец на новой дороге возмутил жителей Актау

Общество 0 2 121 Сергей Кораблев

Жители 29 микрорайона обеспокоены высоким колодцем, который, по их словам, мешает строительству новой дороги у дома №17. Люди считают, что конструкцию можно было бы опустить вровень с землей, однако ситуацию разъяснил представитель городского отдела строительства, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 29 микрорайона
Фото жителей 29 микрорайона

Жители поделились фотографиями, на которых видно, как один из колодцев возвышается над уровнем земли прямо посреди участка, где прокладывают новую дорогу. Рядом, отмечают они, есть другой колодец, установленный вровень с землей - и с ним проблем нет.

Почему нельзя сделать так же? Ведь по этой дороге должны ездить машины, а торчащий колодец может стать препятствием, - спрашивают люди.

Как выяснилось, заказчиком строительства выступает городской отдел строительства. Ответственным за проект является заместитель руководителя отдела Биржан Маратулы. По его словам, все колодцы в микрорайоне выравниваются по отметке будущего асфальта, однако тот, что вызвал споры, является пожарным гидрантом, и опустить его нельзя.

Если его опустить, в дальнейшем невозможно будет подключиться к системе. По проекту, ширина дороги - 3,5 метра, но мы расширили до 5 метров. Там, где мешает гидрант, участок дороги будет временно сужен до 3,5 метра, а затем снова расширится, - пояснил Биржан Маратулы.

В отделе строительства заверили, что дорожные работы продолжаются в плановом режиме и после завершения проезд будет безопасным для всех участников движения.

5
13
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Если его опустить, в дальнейшем невозможно будет подключиться к системе."----Что за чушь несёт этот руководитель отдела? Там в колодце всего лишь надо навентить пожарную колонку! Всё! Для этого и делается всё без усложнений чтобы быстро начать тушение пожара!
11.11.2025, 05:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь