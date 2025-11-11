В Мангистау пресекли необоснованную трату бюджетных 9-ти миллиардов тенге

Фото автора

Прокуратура Мангистауской области сообщила о результатах в сфере контроля за госрасходами. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить необоснованное использование почти 9 миллиардов тенге бюджетных средств.

По данным ведомства, нарушения выявлялись при планировании закупок и распределении бюджетов, в частности, фиксировались случаи завышения стоимости товаров и услуг, закупок ненужных позиций, а также выделения средств без необходимых документов.

По итогам работы к дисциплинарной ответственности привлечён 121 чиновник, ещё 34 – оштрафованы в административном порядке.

Нарушения выявлены во всех районах и городах региона.

В прокуратуре отмечают, что контроль за государственными закупками и сохранностью бюджетных средств будет продолжен.