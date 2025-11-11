Новый Налоговый кодекс: управление госдоходов разъяснило мангистаусцам главные изменения

Фото: архив Lada.kz

Так, при исчислении налога на транспортные средства по легковым автомобилям со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет применяется поправочный коэффициент 0,7, свыше 20 лет – 0,5. Учитывая, что налог уплачивается по итогам года, соответственно, сумма налога с учетом понижающих коэффициентов будет исчислена за 2026 год в 2027 году.

Исключены ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию страны после 31 декабря 2013 года.

Крестьянские фермерские хозяйства, дополнительно к другим льготам, освобождаются от уплаты налога на транспортные средства по одному легковому моторному транспортному средству с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, (автомобили-пикапы) на одно крестьянское или фермерское хозяйство.

Кроме того, с нового года транспорт будут классифицировать не по типу (пикап, лимузин, джип и т. д.), а по категории, указанной в техпаспорте – как в водительских правах (A, B, C, D).

В целях сокращения форм налоговой отчетности исключено обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства и земельному налогу (налоговая отчетность). С 2026 года налогоплательщик будет представлять только годовую декларацию и, соответственно, разово производить уплату по итогам года.

Также отменяется обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на имущество, если годовая сумма налога не превышает 1,0 млн тенге. Если такая сумма будет менее 1,0 млн тенге, налогоплательщик также, как по земельному налогу и налогу на транспортные средства, будет представлять только декларацию и, соответственно, производить уплату по итогам года.

Вводится норма, согласно которой при изменении границ населенных пунктов земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения, перешедшие в черту населенных пунктов, будет исчисляться по ставкам для земель сельхозназначения, при условии использования таких участков в сельскохозяйственных целях.

Увеличены ставки платы за пользование земельными участками по участку недр, предоставленному на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых.

По земельным участкам сельскохозяйственного назначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства РК, увеличена ставка по земельному налогу и плате за пользование земельными участками в два раза.

Увеличены ставки платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и за захоронение отходов производства и потребления объектов первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения.

Исключены из Налогового кодекса плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности, семь видов государственной пошлины и шесть видов сборов.

Напомним, новый Налоговый кодекс в Казахстане вступит в силу с 1 января 2026 года.