18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.11.2025, 16:41

Беременная мать троих детей стала фигуранткой дела об Aktau Fest: адвокат заявил о «правовом давлении»

Общество 0 2 686 Наталья Вронская

В Актау разгорается скандал вокруг уголовного дела, связанного с организацией концерта Aktau Fest 2025. Одной из подозреваемых является 30-летняя местная жительница, мать троих маленьких детей, находящаяся на раннем сроке беременности, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Адвокат женщины Бикожа Нуржан заявил о «правовом беспределе» и давлении на свою подзащитную. По его словам, она сотрудничала со следствием, проходила допросы и очные ставки, не уклонялась и не препятствовала расследованию. Однако, по словам защитника, 10 ноября органы уголовного преследования ходатайствовали о её заключении под стражу.

Сегодня хотели «закрыть» мою подзащитную. Ей стало плохо, ранее она перенесла инсульт. Вызвали скорую, сейчас она в больнице. Практика применять арест в отношении беременных женщин с малолетними детьми  исключительный случай, но здесь мера используется как давление после её поста в Instagram о незаконных действиях следствия, - заявил адвокат.

Он отметил, что женщина потеряла сознание прямо в здании правоохранительных органов, и что, по его словам, сотрудники изначально не хотели её отпускать.

В полиции, отвечая на заявления адвоката, сообщили, что действуют в рамках закона, а решение о задержании принято «с учётом обстоятельств дела и необходимости проведения следственных действий».

Дополнительные детали в интересах следствия не раскрываются.

Женщина проходит по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с организацией Aktau Fest 2025. Ранее в редакцию Lada.kz обратился инвестор, заявивший о том, что после мероприятия несколько блогеров, участвовавших в проекте, перестали выходить на связь и не вернули вложенные средства.

По его информации, суммы вложений составляли от пяти до 10 миллионов тенге, при обещанной прибыли в 20-30%. Потерпевшими себя считают около 20 человек.

4
16
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь