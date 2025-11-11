Беременная мать троих детей стала фигуранткой дела об Aktau Fest: адвокат заявил о «правовом давлении»

В Актау разгорается скандал вокруг уголовного дела, связанного с организацией концерта Aktau Fest 2025. Одной из подозреваемых является 30-летняя местная жительница, мать троих маленьких детей, находящаяся на раннем сроке беременности, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

Адвокат женщины Бикожа Нуржан заявил о «правовом беспределе» и давлении на свою подзащитную. По его словам, она сотрудничала со следствием, проходила допросы и очные ставки, не уклонялась и не препятствовала расследованию. Однако, по словам защитника, 10 ноября органы уголовного преследования ходатайствовали о её заключении под стражу.

Сегодня хотели «закрыть» мою подзащитную. Ей стало плохо, ранее она перенесла инсульт. Вызвали скорую, сейчас она в больнице. Практика применять арест в отношении беременных женщин с малолетними детьми – исключительный случай, но здесь мера используется как давление после её поста в Instagram о незаконных действиях следствия, - заявил адвокат.

Он отметил, что женщина потеряла сознание прямо в здании правоохранительных органов, и что, по его словам, сотрудники изначально не хотели её отпускать.

В полиции, отвечая на заявления адвоката, сообщили, что действуют в рамках закона, а решение о задержании принято «с учётом обстоятельств дела и необходимости проведения следственных действий».

Дополнительные детали в интересах следствия не раскрываются.

Женщина проходит по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с организацией Aktau Fest 2025. Ранее в редакцию Lada.kz обратился инвестор, заявивший о том, что после мероприятия несколько блогеров, участвовавших в проекте, перестали выходить на связь и не вернули вложенные средства.

По его информации, суммы вложений составляли от пяти до 10 миллионов тенге, при обещанной прибыли в 20-30%. Потерпевшими себя считают около 20 человек.