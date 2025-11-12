Шанс на миллион: в Актау проходит конкурс мобилографов «Еңбек адамы»

В Мангистауской области проходит конкурс мобилографов «Еңбек адамы», приуроченный к Году рабочих профессий. Жителям региона предлагают рассказать о людях труда через короткие искренние видеоролики, снятые на мобильный телефон, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

Участникам необходимо снять небольшой ролик о человеке труда: его характере, мастерстве, силе духа или семейных трудовых традициях. Организаторы НПУ «Эко Мангистау» подчёркивают, что важна не техническая съёмка, а искренний взгляд, передающий уважение и вдохновение.

Участвовать может каждый - как профессиональные мобилографы, так и любители. Конкурс бесплатный.

Призовой фонд – 1 800 000 тенге:

I место – 1 000 000 тенге;

II место – 500 000 тенге;

III место – 300 000 тенге.

Заявки и видеоролики принимаются до 15 ноября 2025 года. Положение и анкета доступны по ссылке в профиле организаторов.

Инициаторы проекта отмечают, что цель конкурса – не только поддержать творческие таланты, но и подчеркнуть значимость рабочих профессий и людей, ежедневно создающих основу экономики региона.