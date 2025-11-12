18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.11.2025, 19:49

Девочка-гигант родилась в Мангистау

Общество

Сегодня, 11 ноября, в региональном перинатальном центре на свет появилась девочка-гигант  ее вес достигает 6 килограммов 690 граммов. Малышка родилась при помощи кесарева сечения. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Мангистауский областной перинатальный центр
Фото: Мангистауский областной перинатальный центр

По информации врачей, мама новорождённой имела ряд осложняющих беременность диагнозов, среди которых диабет, тяжелая преэклампсия и ожирение. Медики отмечают, что подобные состояния могут влиять на развитие ребёнка, в том числе на вес при рождении.

Сейчас состояние матери и младенца оценивается как стабильное, за ними ведут наблюдения специалисты.

Врачи подчёркивают важность подготовки к беременности и своевременного обследования женщин, особенно при наличии хронических заболеваний.

Очень важно планировать беременность, проходить предварительные обследования и создавать максимально комфортные условия для будущей мамы. Это помогает снизить риски и для женщины, и для малыша, - отмечают специалисты перинатального центра.

Врачи также напоминают, что дети, родившиеся с большим весом, могут иметь предрасположенность к развитию ряда метаболических нарушений, включая повышенный риск избыточного веса и инсулинорезистентности в дальнейшем. Однако при правильном наблюдении и здоровом образе жизни ситуация может иметь положительную для здоровья динамику.

Напомним, в прошлом году 8 марта на свет появился мальчик-гигант: его вес составлял 5 380 граммов. Уже на Наурыз в регионе родился еще один крупный мальчик весом 5 450 граммов.

Для справки

Преэклампсия – серьёзное осложнение беременности, возникающее после 20-й недели, которое характеризуется повышением артериального давления и наличием белка в моче.

Ребенок-гигант – младенец, родившийся с весом более 5 килограммов.

