Один из пешеходных переходов перенесли в Актау

На дороге между 10 и 11 микрорайонами была изменена схема движения пешеходов. «Зебру» у памятника Кашагану Куржиманулы перенесли в другое место для повышения безопасности дорожного движения, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

Новый пешеходный переход размещён на участке дороги между торговым центром «Saya Park» и рестораном «Taksim». Его оснастили кнопочным светофором и специальными ограждениями.

Это изменение направлено на более эффективную организацию движения пешеходов, предотвращение дорожно-транспортных происшествий и регулирование потока автомобилей, - сообщил исполняющий обязанности руководителя Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исматулла Адай.

Жителей просят учитывать новую схему движения, введённую в этом районе, и соблюдать правила безопасности на дороге.