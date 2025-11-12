Глава ДЧС ответит на вопросы жителей Мангистауской области

Завтра, 13 ноября, начальник регионального департамента по чрезвычайным ситуациям, полковник Мурат Муханов проведёт личный приём граждан.

Жители и гости региона смогут обратиться напрямую к руководителю ведомства с вопросами, касающимися работы ДЧС, обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации, - говорится в сообщении пресс-службы департамента.