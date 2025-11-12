Глава ДЧС ответит на вопросы жителей Мангистауской области

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов проведет личный прием граждан, передает Lada.kz.
Завтра, 13 ноября, начальник регионального департамента по чрезвычайным ситуациям, полковник Мурат Муханов проведёт личный приём граждан.
Жители и гости региона смогут обратиться напрямую к руководителю ведомства с вопросами, касающимися работы ДЧС, обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации, - говорится в сообщении пресс-службы департамента.
Запись на приём осуществляется по телефону: +7 (7292) 70-17-06.
Мероприятие будет проходить в акимате Мангистауской области, 14 микрорайон.
Напомним, ранее Мурат Муханов проводил личный прием населения в октябре текущего года.
Комментарии0 комментарий(ев)