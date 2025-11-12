В Мангистау выявили 44 случая ВИЧ: кто в числе инфицированных?

В Мангистауской области за 10 месяцев специалисты регионального центра по профилактике ВИЧ-инфекции провели 165 341 исследование, 44 из них дали положительный результат. Об этом Lada.kz сообщило руководство учреждения.

Фото: Pixabay

В аналогичном периоде прошлого года было проведено 140 000 исследований, выявлено 57 фактов инфицирования.

Большая часть инфицированных выявляется среди здоровых, трудоспособных людей в возрасте от 18 до 47 лет. В 84,1% заболевание передается гетеросексуальным путем. Остальные – инфицирование при контакте мужчины с мужчиной (9,1%), употреблении наркотиков (4,6%) и пользовании услугами секс-работников. Мужчины преобладают среди инфицированных, составляя 72,7% от общего количества заболевших, около 7% из которых предпочитают гомосексуальные половые отношения. Оставшиеся 27,3% из числа инфицированных ВИЧ относятся к женщинам. На учете состоят пять детей, - отметило руководство центра.

С 10 ноября по 10 декабря в городах и районах Мангистауской области проходит акция под названием «От вызовов – к преобразованиям в ответе на ВИЧ», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИД (отмечается 1 декабря).

Организаторы призвали жителей области принять активное участие в месячнике, пройдя бесплатное (анонимное) обследование.