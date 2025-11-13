«Внутренние правила» или закон? Жительница Актау добилась возврата средств за неоказанные услуги по эпиляции

Иллюстративное фото с сайта belecia.ru

Жительница города приобрела абонемент на курс из 10 процедур лазерной эпиляции в одном из городских салонов красоты. Стоимость пакета услуг составила 100 999 тенге. Клиентка успела пройти три сеанса и оставалась довольна результатом, пока в салоне не сменился мастер. О предстоящей замене специалиста женщину заранее не предупредили – при следующем визите она узнала об этом уже на месте. Клиентка не захотела ходить к новому специалисту, поэтому отказалась от дальнейшего обслуживания и обратилась с просьбой вернуть деньги за неоказанные услуги, но получила отказ от администрации: якобы некие «внутренние правила» не предусматривают возврат денег. Перспектива лишиться крупной суммы денег клиентку не устроила, поэтому она обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области через электронный портал «E-otinish».

Как сообщил руководитель ведомства Рауан Мухаев, их специалисты изучили вопрос и пригласили стороны для разъяснения закона. В этом случае он был на стороне потребителя, конфликт урегулировали в досудебном порядке. Салон согласился вернуть сумму, соответствующую стоимости семи неоказанных процедур – это 70 700 тенге.

Как сообщили в департаменте, количество обращений потребителей в территориальные департаменты страны растет, и это означает, что люди активнее пользуются возможностью отстоять свои законные права.