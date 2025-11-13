Какие квартиры продавали и покупали в Актау в октябре

В Бюро национальной статистики Казахстана предоставили данные об активности на рынке жилья за прошедший месяц, а также об изменении цен за квадратный метр, передает Lada.kz .

Актау. Фото автора

В октябре 2025 года в стране зарегистрировали 41 259 сделок купли-продажи жилья, из них 8 717 – по индивидуальным домам и 32 542 – по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с сентябрем 2025 года (41 313) количество сделок уменьшилось на 0,1%. Лидерами по количеству сделок остаются Астана (8 945 – 21,7%) и Алматы (7 868 – 19,1%), а также Карагандинская область (2 982 – 7,2%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 327 сделок (0,8%).

В Мангистауской области за октябрь совершено 1948 сделок по купле-продаже жилья, в их числе 1486 – по многоквартирным жилым домам и 462 – ИЖС. Наибольшую ликвидность в регионе показали двухкомнатные квартиры – по ним заключено 570 сделок. «Однушки» покупали и продавали 400 раз, «трешки» – 393 раза. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 107, 14 и 2 сделки соответственно.

По сравнению с августом количество сделок в регионе возросло на 4,6%.

Согласно данным статистики, в Актау за квадрат в новостройке просят 454 465 тенге, вторичное жилье дешевле – 342 500 тенге. Аренда квадратного метра зафиксирована на уровне 3 749 тенге.