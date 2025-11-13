18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.32
609.05
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.11.2025, 10:08

Студенческое общежитие в Актау осталось без отопления после капитального ремонта теплосетей

Общество 0 3 213 Ольга Максимова

Ремонт теплосети у стен общежития не добавил комфорта студентам, после его проведения в комнатах стало холодно. Компания-подрядчик заявила: хотите тепло – платите за подключение, передает Lada.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Скриншот из видео Astanatv.kz (изображение улучшено с помощью ИИ)
Скриншот из видео Astanatv.kz (изображение улучшено с помощью ИИ)

Общежитие для студентов в Актау осталось без отопления после капитального ремонта теплосетей. Подрядчик после завершения капремонта теплосетей оставил трубу не присоединенной к зданию, где проживают порядка 60-ти студентов. По словам директора общежития Баян Атшабаркызы, чиновники, по чьему заказу и проводился ремонт, только недавно заявили: хотите тепло - платите за подсоединение труб к зданию.

«Также есть закон РК о естественных монополиях, где теплоснабжающая организация обязана обеспечивать нас равным, не дискриминационным доступом всех потребителей к инфраструктуре. Последнее, на что я  ссылаюсь, это правило пользования тепловой энергией. Это приказ министра энергетики РК, где написано, что предписывают восстановление подачи тепловой энергии после реконструкции магистралей всем ранее подключенным потребителям без их дополнительного финансирования. Вот здесь я вижу четкое нарушение», - говорит Баян Атшабаркызы.

По подсчетам руководства общежития, врезка труб к зданию обойдется 8-10 миллионов тенге, а таких денег попросту нет. Ежемесячный доход - максимум 2 миллиона. Эти деньги идут на выплату зарплаты, оплаты коммунальных услуг и кредитов.

«Почему вы нас не уведомили заранее о том, что мы должны будем за свой счет подключаться к теплосети. У нас есть договор с теплосетями. Год еще не закончился. Получается, вы нас отрезаете от тепла и оставляете без тепла», - резюмировала Баян Атшабаркызы.

Как разъяснил Нурсултан Болатов, руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области, коммерческие объекты должны самостоятельно подключать отопление. Таких в городе порядка 20.

«Бесплатно мы подключаем только социальные объекты и жилые дома», - сказал он.

Между тем, возникшая проблема в первую очередь негативно отражается на студентах. Чтобы элементарно искупаться, они вынуждены греть воду и мыться в тазах, а чтобы не замерзнуть, руководство общежития закупило обогреватели. Учащихся пришлось теснее расселить по комнатам. К слову, перед началом отопительного сезона власти неоднократно заявляли, что все объекты готовы к холодам. 

3
46
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Jack
Jack
3Б дом 1 - жилой дом. Мама в своей квартире без отопления.. Беспредел.
13.11.2025, 09:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь