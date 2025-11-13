Студенческое общежитие в Актау осталось без отопления после капитального ремонта теплосетей

Ремонт теплосети у стен общежития не добавил комфорта студентам, после его проведения в комнатах стало холодно. Компания-подрядчик заявила: хотите тепло – платите за подключение, передает Lada.kz со ссылкой на Astanatv.kz .

Скриншот из видео Astanatv.kz (изображение улучшено с помощью ИИ)

Общежитие для студентов в Актау осталось без отопления после капитального ремонта теплосетей. Подрядчик после завершения капремонта теплосетей оставил трубу не присоединенной к зданию, где проживают порядка 60-ти студентов. По словам директора общежития Баян Атшабаркызы, чиновники, по чьему заказу и проводился ремонт, только недавно заявили: хотите тепло - платите за подсоединение труб к зданию.

«Также есть закон РК о естественных монополиях, где теплоснабжающая организация обязана обеспечивать нас равным, не дискриминационным доступом всех потребителей к инфраструктуре. Последнее, на что я ссылаюсь, это правило пользования тепловой энергией. Это приказ министра энергетики РК, где написано, что предписывают восстановление подачи тепловой энергии после реконструкции магистралей всем ранее подключенным потребителям без их дополнительного финансирования. Вот здесь я вижу четкое нарушение», - говорит Баян Атшабаркызы.

По подсчетам руководства общежития, врезка труб к зданию обойдется 8-10 миллионов тенге, а таких денег попросту нет. Ежемесячный доход - максимум 2 миллиона. Эти деньги идут на выплату зарплаты, оплаты коммунальных услуг и кредитов.

«Почему вы нас не уведомили заранее о том, что мы должны будем за свой счет подключаться к теплосети. У нас есть договор с теплосетями. Год еще не закончился. Получается, вы нас отрезаете от тепла и оставляете без тепла», - резюмировала Баян Атшабаркызы.

Как разъяснил Нурсултан Болатов, руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области, коммерческие объекты должны самостоятельно подключать отопление. Таких в городе порядка 20.

«Бесплатно мы подключаем только социальные объекты и жилые дома», - сказал он.

Между тем, возникшая проблема в первую очередь негативно отражается на студентах. Чтобы элементарно искупаться, они вынуждены греть воду и мыться в тазах, а чтобы не замерзнуть, руководство общежития закупило обогреватели. Учащихся пришлось теснее расселить по комнатам. К слову, перед началом отопительного сезона власти неоднократно заявляли, что все объекты готовы к холодам.