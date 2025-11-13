18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
13.11.2025, 11:09

В Актау жители пожаловались на плохой запах воздуха

Общество

Жители областного центра продолжают жаловаться на дурной запах в атмосфере, однако экологи заверяют, что все в порядке, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото из архива
Иллюстративное фото из архива

Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области ночью 12 ноября на основании жалобы в социальных сетях на неприятный запах провели проверку качества воздуха на территории Актау. Мониторинг был проведён в микрорайонах №№ 33, 39, 14, 26, 11, 7, 9, а также в поселке Ақ Желкен.

«В ходе мониторинга установлено, что на территории города неприятный запах не наблюдался. По результатам инструментальных измерений превышений предельно допустимых концентраций не выявлено», - подвели итоги в департаменте экологии.

Согласно данным aqi.in, на текущий момент в Актау фиксируется умеренное загрязнение воздуха. Отмечено превышение ПДК PM10:51 µg/m³ (тонкие частицы) и PM2.5:26 µg/m³ (мелкие частицы).  

Напомним, в Актау люди части жалуются на неприятный запах. Экологи заверяют, что вонь появляется из-за горения камыша в Атырауской или Астраханской областях, и ее приносят потоки ветра.   

1
35
0
