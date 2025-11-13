Юрты по завышенной цене пытались купить в Актау

Девять миллиардов тенге удалось сэкономить в Мангистауской области благодаря мониторингу прокуратуры. Нарушения в сфере госзакупок выявлены во всех районах и городах региона, передает Lada.kz со ссылкой на khabar.kz .

Иллюстративное фото: Wikimedia/Ondřej Žváček

Основные нарушения - завышенные цены, избыточные и ненужные закупки, отсутствие обоснований. В некоторых случаях планировали приобрести подземные мусорные контейнеры, строительные материалы по высокой стоимости.

«Одним из примеров: в Актау планировалась закупка 12 юрт. Каждая юрта стоила 6 миллионов 700 тысяч тенге. Но на рынке такие юрты стоили в 3-4 раза дешевле. По акту надзора прокуратуры закупку отменили, что позволило сэкономить 81 миллион тенге», - рассказал Олжас Айтуар, прокурор управления прокуратуры Мангистауской области.

В текущем году прокурорами предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 9 млрд тенге, по результатам принятых мер к дисциплинарной ответственности привлекли 121 должностное лицо, к административной – 34 человека.

Большая часть нарушений законности связана с завышением стоимости товаров, планированием закупки избыточных и ненужных товаров, работ и услуг, а также с необоснованным выделением средств без соответствующих бюджетных заявок.