13.11.2025, 14:22

Работники АО «Казахтелеком» в Актау обратились к руководству с просьбой пересмотреть уровень зарплат

Общество Ольга Максимова

Группа сотрудников АО «Казахтелеком», среди которых инженеры, техники, монтажники и другие специалисты, обратилась к руководству компании и председателю правления Багдату Мусину с видеообращением, требуя пересмотреть их заработную плату, передает Lada.kz.

Скриншот из видео (улучшен с помощью ИИ)
Скриншот из видео (улучшен с помощью ИИ)

По словам работников, они добросовестно выполняют свои трудовые обязанности и ежедневно вносят вклад в развитие компании, однако уровень заработной платы, по их мнению, не соответствует текущим экономическим реалиям.

«В настоящее время наблюдается высокая инфляция, простым рабочим сложно обеспечивать свои семьи. Наша зарплата не позволяет покрывать все потребности – покупать подорожавшие продукты и платить коммунальные услуги», - говорится в обращении.

Сотрудники также выразили возмущение – по дошедшей до них информации, топ-менеджеры компании получили единовременные выплаты в размере 10 месячных окладов, тогда как рядовым специалистам было начислено лишь по 20 тысяч тенге.

«Это неприкрытая несправедливость, и показывает отношение к нашему труду», - отмечают авторы обращения.

Работники просят руководство компании обратить внимание на сложившуюся ситуацию и рассмотреть возможность повышения заработных плат для специалистов, выполняющих основную техническую и производственную работу.

 

Редакция Lada.kz направила официальный запрос в АО «Казахтелеком», предлагая ответить на следующие вопросы:

Какая заработная плата у руководителей мангистауского филиала (главного, рук. подразделений?)

Какая заработная плата у техников и монтажеров?

Предполагаются договором выплаты премий или других бонусов для работников и руководящего состава? Какого они размера?

Сколько работников в Мангистауской области? Какая годовая прибыль филиала Казахтелеком в МО?

Что вы можете сказать по поводу опубликованного видео?

Masta-Mike
Masta-Mike
Что ИИ сделал с лицами этих людей на кадре?
13.11.2025, 17:14
