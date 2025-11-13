18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.32
609.05
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.11.2025, 16:03

Отрезок дороги стал причиной ссоры жильцов одной из улиц села Атамекен в Мунайлы

Общество 0 1 905 Ольга Максимова

Житель Мунайлинского района собрался купить дорогу и заблокировать проезд к жилым домам. О вопиющем случае рассказали жители села Атамекен Мунайлинcкого района, передает Lada.kz.

Участок раздора. Фото жителей села
Участок раздора. Фото жителей села

Несколько дней назад жители улицы Шагала села Атамекен (в народе – Заозерный) обнаружили, что один из соседей забивает колышки на общей дороге. Оказалось, что он решил купить отрезок дороги и участок. Эта новость взбудоражила жителей села, потому что из-за закрытия проезда заблокированными окажутся два дома - 265А и 267Б. Кроме того, по этому участку проходят инженерные сети - центральный водопровод питьевой воды, идущий на другие улицы к другим домам, колодцы, общая газовая магистраль. 

«Все соседи против продажи дороги. Два дома останутся заблокированными, они не заехать, не выехать не смогут, в чрезвычайной ситуации не проедет скорая, пожарная службы. Также по этой дороге проходят и вода, и газ, колодец для пожарного гидранта. Как вообще можно было продать отрезок дороги, уму непостижимо!», - говорит Карина Васильева, жительница села. 

Следует отметить, что домам и строениям вдоль этой дороги не один десяток лет, и возможность выезда из их домов есть исключительно по этой дороге общего пользования. По словам жителей, несколько лет назад уже поднимался вопрос о том, что дорога, которой они пользуются более 15 лет и где расположены все коммуникации, должна была быть передана частному лицу. Данная ситуация вызвала справедливое возмущение у всех жителей домов, участки которых расположены выходами (воротами) на эту дорогу. В акимате тогда заверили, что дорога останется в общем пользовании и передаваться никому не будет.

Несколько лет на эту дорогу действительно больше никто не претендовал и вот в начале ноября 2025 года появился человек, который утверждает, что намерен оформить участок дороги в частную собственность и произвести там строительство дома и других построек. 

Также жители этой улицы несколько лет просили, чтобы им отдали часть участка под детскую площадку, в ее установке даже пообещали посодействовать местные предприниматели, однако акимат ответил отказом. Теперь же выясняется, что этот участок продают.

Спор был предметом обсуждений в акимате села несколько дней, и, как сообщил аким села Ерлан Кайнаров, вопрос был решен между жителями села. Участок выкупил владелец одного из домов по соседству.

Теперь соседям предстоит договариваться, чтобы новые владельцы участка оставили проезд для двух домов. Обязательства сторон жильцы улицы хотят заверить нотариально, чтобы исключить возможность двоякого толкования.

2
16
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь