Отрезок дороги стал причиной ссоры жильцов одной из улиц села Атамекен в Мунайлы

Участок раздора. Фото жителей села

Несколько дней назад жители улицы Шагала села Атамекен (в народе – Заозерный) обнаружили, что один из соседей забивает колышки на общей дороге. Оказалось, что он решил купить отрезок дороги и участок. Эта новость взбудоражила жителей села, потому что из-за закрытия проезда заблокированными окажутся два дома - 265А и 267Б. Кроме того, по этому участку проходят инженерные сети - центральный водопровод питьевой воды, идущий на другие улицы к другим домам, колодцы, общая газовая магистраль.

«Все соседи против продажи дороги. Два дома останутся заблокированными, они не заехать, не выехать не смогут, в чрезвычайной ситуации не проедет скорая, пожарная службы. Также по этой дороге проходят и вода, и газ, колодец для пожарного гидранта. Как вообще можно было продать отрезок дороги, уму непостижимо!», - говорит Карина Васильева, жительница села.

Следует отметить, что домам и строениям вдоль этой дороги не один десяток лет, и возможность выезда из их домов есть исключительно по этой дороге общего пользования. По словам жителей, несколько лет назад уже поднимался вопрос о том, что дорога, которой они пользуются более 15 лет и где расположены все коммуникации, должна была быть передана частному лицу. Данная ситуация вызвала справедливое возмущение у всех жителей домов, участки которых расположены выходами (воротами) на эту дорогу. В акимате тогда заверили, что дорога останется в общем пользовании и передаваться никому не будет.

Несколько лет на эту дорогу действительно больше никто не претендовал и вот в начале ноября 2025 года появился человек, который утверждает, что намерен оформить участок дороги в частную собственность и произвести там строительство дома и других построек.

Также жители этой улицы несколько лет просили, чтобы им отдали часть участка под детскую площадку, в ее установке даже пообещали посодействовать местные предприниматели, однако акимат ответил отказом. Теперь же выясняется, что этот участок продают.

Спор был предметом обсуждений в акимате села несколько дней, и, как сообщил аким села Ерлан Кайнаров, вопрос был решен между жителями села. Участок выкупил владелец одного из домов по соседству.

Теперь соседям предстоит договариваться, чтобы новые владельцы участка оставили проезд для двух домов. Обязательства сторон жильцы улицы хотят заверить нотариально, чтобы исключить возможность двоякого толкования.