Жители села Шетпе возмутились временным закрытием проезда к больнице

Железнодорожный переезд в селе закрыли на ремонт на два дня. Этот отрезок дороги напрямую соединял населенный пункт и районную больницу, и жители, которым необходима срочная помощь, вынуждены были ехать в объезд, теряя драгоценное время. Одному ребенку это чуть не стоило жизни, передает Lada.kz .

Фото жителя села

Житель села рассказал, что в период проведения ремонта железнодорожного переезда – с 11 по 13 ноября, соединяющего две части села, его племяннику стало плохо.

«Вчера, 12 ноября, около 18:00 часов, мой несовершеннолетний племянник пережил судороги и потерю сознания. Прибывшая скорая помощь потеряла критически важные минуты, делая огромный объезд. Каждая минута в этой ситуации была на счету! Данное действие ставит под угрозу жизнь и здоровье всех жителей», - рассказал житель села.

Автор сообщения посоветовал, чтобы при аналогичной ситуации в будущем акимат организовал временный проезд или кратчайший безопасный объезд для экстренных служб.