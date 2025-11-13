В одном из микрорайонов Актау временно ограничат движение транспорта

На два дня закроют для движения автотранспорта участок дороги, пролегающей вдоль 4 микрорайона, передает Lada.kz.
Как сообщили в городском акимате, с 17:00 часов 13 ноября временно ограничат движение транспорта на участке длиной 590 метров - от площади с памятником Тарасу Шевченко до дома №55. Там будут проводить средний ремонт автодороги.
Ремонтные работы продлятся до 15 ноября.
«В рамках проекта предусмотрена укладка двухслойного асфальтового покрытия и обустройство парковочных мест. Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в акимате Актау.
