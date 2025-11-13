В одном из микрорайонов Актау временно ограничат движение транспорта

На два дня закроют для движения автотранспорта участок дороги, пролегающей вдоль 4 микрорайона, передает Lada.kz .

Фото автора

Как сообщили в городском акимате, с 17:00 часов 13 ноября временно ограничат движение транспорта на участке длиной 590 метров - от площади с памятником Тарасу Шевченко до дома №55. Там будут проводить средний ремонт автодороги.

Ремонтные работы продлятся до 15 ноября.