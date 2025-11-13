18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.11.2025, 17:19

На автодороге Жетыбай-Жанаозен-Туркменистан начали капитальный ремонт

Общество

В Мангистауской области начался капитальный ремонт на участке автомобильной дороги Жетыбай-Жанаозен-Туркменистан в районе Темир-баба, передает Lada.kz.

Фото ЦОКа
Фото ЦОКа

Как сообщает Мангистауский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол», подготовлена проектная документация и завершено строительство объездной дороги протяжённостью 11 км. На основном участке выполнены земляные работы на 7 км, уложено 4 км геотекстиля, а также произведена отсыпка щебёночно-песчаной смеси на 4 км.

Порядок проведения работ распределен на этапы на 2025-2027 годы.

По словам специалистов, ремонт дороги значительно повысит безопасность и качество дорожного движения, что приведет к улучшению транспортной инфраструктуры Мангистауской области в целом.

 

4
1
0
