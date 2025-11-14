Экс-акима двух районов в Мангистау закрыли за пьяное вождение

Бывший аким Тупкараганского и Мунайлинского районов Мангистауской области Рахат Елтизаров был привлечен к адмответственности за вождение в нетрезвом виде, передает Lada.kz .

Рахат Елтизаров. Фото местного исполнительного органа

Как стало известно из материалов судебного кабинета, постановлением Специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области от 4 ноября за вождение в нетрезвом виде Рахат Елтизаров был привлечен к ответственности по п.1 ст. 608 КоАП РК. Экс-чиновника отправили под административный арест на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Согласно материалам дела, 26 октября в 21:50 часов Рахата Елтизарова остановили у бара «7 пятниц» во втором микрорайоне Актау за управление автомобилем Chery Tiggo 4Pro в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало наличие в крови 0,22 промилле алкоголя.

Защита Рахата Елтизарова обжаловала решение первой инстанции, однако 6 ноября областная коллегия по уголовным делам Мангистауской области оставила решение суда без изменения.

Для справки

0,22 промилле — это лёгкое наличие алкоголя. Часто соответствует примерно одному бокалу пива (0,3–0,5 л) или 50–100 мл вина.

Ранее мы сообщали, кто из акимов районов в Мангистауской области получил выговоры в 2024 году.