Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.11.2025, 19:02

Экс-акима двух районов в Мангистау закрыли за пьяное вождение

Общество 0 2 741 Ольга Максимова

Бывший аким Тупкараганского и Мунайлинского районов Мангистауской области Рахат Елтизаров был привлечен к адмответственности за вождение в нетрезвом виде, передает Lada.kz.

Рахат Елтизаров. Фото местного исполнительного органа
Рахат Елтизаров. Фото местного исполнительного органа

Как стало известно из материалов судебного кабинета, постановлением Специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области от 4 ноября за вождение в нетрезвом виде Рахат Елтизаров был привлечен к ответственности по п.1 ст. 608 КоАП РК. Экс-чиновника отправили под административный арест на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Согласно материалам дела, 26 октября в 21:50 часов Рахата Елтизарова остановили у бара «7 пятниц» во втором микрорайоне Актау за управление автомобилем Chery Tiggo 4Pro в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало наличие в крови 0,22 промилле алкоголя.  

Защита Рахата Елтизарова обжаловала решение первой инстанции, однако 6 ноября областная коллегия по уголовным делам Мангистауской области оставила решение суда без изменения.

Для справки

0,22 промилле — это лёгкое наличие алкоголя. Часто соответствует примерно одному бокалу пива (0,3–0,5 л) или 50–100 мл вина.

Ранее мы сообщали, кто из акимов районов в Мангистауской области получил выговоры в 2024 году.

 

14
4
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Экс-аким двух районов"------Богом себя возомнил!
14.11.2025, 03:06
