В Мангистау назначили нового судью

Новый судья назначен в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних, передает Lada.kz .

Фото: 2Gis

Как сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда, Указом Президента РК от 10 ноября 2025 года судьей специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области назначена Джумаева Маншук Мухамедовна.

Судью Джумаеву М. трудовому коллективу представила председатель судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда Бакытжанова Г.

Трудовой путь судьи Маншук Джумаевой:

с 2015 по 2017 годы - судья Жанаозенского городского суда;

с 2017 по 2021 годы - судья суда №2 города Актау;

с 2021 по 2025 годы - судья Каракиянского районного суда.

Напомним, ранее новые назначения произошли в прокуратуре Мангистауской области.