В одном из микрорайонов Актау обустроен новый правоповоротный съезд

В областном центре построили очередной правоповоротный съезд, обеспечивающий беспрепятственное движение транспорта, передает Lada.kz.
Появился он на перекрестке 26, 27, 28 и 28А микрорайонов. Теперь водители могут поворачивать направо, не дожидаясь сигнала светофора.
В ближайшее время будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка, сообщили в акимате Актау.
«Данные работы реализуются с целью улучшения транспортного потока и снижения заторов на дорогах. В дальнейшем аналогичные проекты планируется реализовать и в других микрорайонах города», - сказано в распространенном сообщении.
Ранее дополнительный поворот появился на перекрестке возле ресторана «Palazzo» в 29 микрорайоне.
