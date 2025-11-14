В одном из микрорайонов Актау обустроен новый правоповоротный съезд

Фото акимата Актау

Появился он на перекрестке 26, 27, 28 и 28А микрорайонов. Теперь водители могут поворачивать направо, не дожидаясь сигнала светофора.

В ближайшее время будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка, сообщили в акимате Актау.

«Данные работы реализуются с целью улучшения транспортного потока и снижения заторов на дорогах. В дальнейшем аналогичные проекты планируется реализовать и в других микрорайонах города», - сказано в распространенном сообщении.

Ранее дополнительный поворот появился на перекрестке возле ресторана «Palazzo» в 29 микрорайоне.