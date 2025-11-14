В Актау в два раза возросло число госпитализации детей с ОРВИ и гриппом

За последнюю неделю в медицинском стационаре зафиксировано значительное увеличение числа госпитализированных детей в возрасте до 16 лет с диагнозами ОРВИ и грипп, передает Lada.kz .

Детская больница. Фото автора

На сегодняшний день лечение в отделении получают 100 пациентов, из них 49 - с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Этот показатель превышает обычный уровень на 50-60%. Об этом сообщила директор областной детской больницы Гульжан Ермекбаева.

Отмечается также двукратный рост обращаемости населения: ежедневно в стационар поступает от 15 до 30 детей с симптомами сезонных вирусных заболеваний.

Медики рекомендуют родителям уделить особое внимание профилактике, соблюдать режим изоляции при первых признаках заболевания и своевременно обращаться за медицинской помощью.