Трехлетний план Астрахани и Актау: чего ждать от партнерства

По данным портала органов власти Астраханской области, города-побратимы Астрахань и Актау подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы, сообщает Lada.kz .

Фото портала органов власти Астраханской области

Церемония подписания прошла в рамках XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в формате видеоконференции. Исполняющий обязанности министра внешних связей Астраханской области Илья Торопицын отметил успешное развитие сотрудничества с Мангистауской областью и подчеркнул значение межмуниципальных отношений с 2022 года.

Генеральный консул Казахстана в Астрахани Канат Хасенов добавил, что государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева придает новый импульс двусторонним проектам.

Глава Астрахани Игорь Редькин и аким Актау Абилкаир Байпаков подчеркнули, что план укрепит обмен опытом, создаст комфортные условия для бизнеса и развития городской инфраструктуры, а также откроет новые возможности для культурного и экономического сотрудничества.

Документ охватывает ключевые направления: экономику, торговлю, культуру, молодежную политику и образование.