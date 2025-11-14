Как отследить движение автобусов в Актау

Местные жители сообщают, что больше не могут отслеживать движение автобусов. В городском акимате объяснили причину, передает Lada.kz .

Фото автора

Горожане обратились с вопросом, почему перестали отображаться маршруты общественного транспорта №5 и №8. Автобусы не видны ни в приложении «Infobus», ни в сервисе 2ГИС.

В городском акимате сообщили, что в городе запущена новая платёжная система общественного транспорта «Avtobys». Скачав одноимённое приложение на смартфон, пассажиры могут беспрепятственно отслеживать движение транспорта. Прежнее приложение «Infobus» на данный момент прекращает свою работу и больше не обновляется.

Также в ведомстве пояснили, что отсутствие данных в 2ГИС связано с техническими неполадками. Неисправность уже выявлена, и специалисты работают над ее устранением, после чего отображение маршрутов будет восстановлено.

Напомним, на переполненные автобусы жаловались жители пригорода Актау.