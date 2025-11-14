18+
14.11.2025, 18:08

Несколько лет жители Актау просят отремонтировать лестницу в микрорайоне

Общество

Жители 15 микрорайона уже несколько лет просят власти отремонтировать опасную металлическую лестницу и благоустроить двор, однако обращения оставались без реакции. После очередного обращения горожан в городском отделе строительства прокомментировали ситуацию, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 15 микрорайона

Жители сообщили, что уже  5 лет пытаются добиться ремонта старой металлической лестницы, по которой во время массовых мероприятий на берегу моря спускаются сотни людей.

По словам горожан, конструкция узкая, ржавая и представляет угрозу для жизни.

Помимо лестницы, район нуждается в обновлении детской площадки, установке скамеек и нормального тротуара.

Часть тротуара занесена песком, а на пути к остановке негде присесть.

Все обращения, по словам жителей, оставались без ответа.

В городском отделе строительства пояснили, что в микрорайоне уже идут работы по благоустройству. Детские площадки, воркаут-зоны, автопарковки, дороги, отмостки домов и тротуары обустраиваются возле домов №№ 45, 46, 49 и 52.

В ведомстве отметили, что у жителей возникают вопросы по работам, которые не предусмотрены утверждённым проектом, поэтому отдельные участки, признанные опасными, корректируются - часть работ исключают, а часть добавляют.

Что касается металлической лестницы, на ее территории работы пока не начинались. Подрядчику поручено учесть ее обустройство при начале работ на этом участке.

Напомним, отремонтированную лестницу за зданием акимата Мангистау снова будут переделывать.

