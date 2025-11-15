Скопление полиции у акимата перепугало жителей Актау

Жителей Актау насторожило скопление полицейских, СОБР и военнослужащих у здания городского акимата. Что произошло, узнавал корреспондент Lada.kz .

Фото жителей 4 микрорайона

Жители 4 микрорайона обратили внимание на большое количество сотрудников правоохранительных органов и военных сегодня, 14 ноября, около 19:00. На месте находились наряды полиции, подразделения СОБР и военнослужащие, что вызвало обеспокоенность у горожан.

В департаменте полиции региона успокоили жителей, пояснив, что проводился гарнизонный развод.

Мы проводим его по пятницам и субботам в разных точках города, - сообщили в ведомстве.

