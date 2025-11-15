Токаев наградил ветерана сельского хозяйства Мангистау

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил награду «Еңбек даңқы» II степени руководителю крестьянского хозяйства «Нақхан» из села Сайотес Мырзатаю Койшыбаеву, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Фото пресс-службы акимата региона

Вчера, 14 ноября, Глава государства вручил государственные награды 30 работникам сельского хозяйства. Среди награждённых – руководитель крестьянского хозяйства «Нақхан» из села Сайотес Мырзатай Койшыбаев.

Мырзатай Койшыбаев удостоился ордена «Еңбек даңқы» (орден Трудовой славы) II степени за значительный вклад в развитие коневодства и агропромышленного комплекса.

В 2017 году я был удостоен ордена «Еңбек даңқы» III степени. В этом году получил орден второй степени. Это не только моё достижение, но и результат труда всех работников отрасли. Благодарю руководство за высокую оценку труда, направленного на благо страны, - отметил Мырзатай Койшыбаев.

По данным пресс-службы акимата региона, Мырзатай Койшыбаев основал своё хозяйство в 1992 году. На протяжении этих лет он занимается разведением племенной породы «Адай жылқысы» (адайская лошадь).

Сегодня хозяйство обеспечивает кумысом население Мангистауской области и других регионов. Кроме того, Мырзатай Койшыбаев – отец семерых детей, которые, по его словам, все занимаются предпринимательством.