15.11.2025, 11:23

Токаев наградил ветерана сельского хозяйства Мангистау

Общество 0 2 185 Лиана Рязанцева

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил награду «Еңбек даңқы» II степени руководителю крестьянского хозяйства «Нақхан» из села Сайотес Мырзатаю Койшыбаеву, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Фото пресс-службы акимата региона
Фото пресс-службы акимата региона

Вчера, 14 ноября, Глава государства вручил государственные награды 30 работникам сельского хозяйства. Среди награждённых  руководитель крестьянского хозяйства «Нақхан» из села Сайотес Мырзатай Койшыбаев.

Мырзатай Койшыбаев удостоился ордена «Еңбек даңқы» (орден Трудовой славы) II степени за значительный вклад в развитие коневодства и агропромышленного комплекса.

В 2017 году я был удостоен ордена «Еңбек даңқы» III степени. В этом году получил орден второй степени. Это не только моё достижение, но и результат труда всех работников отрасли. Благодарю руководство за высокую оценку труда, направленного на благо страны, - отметил Мырзатай Койшыбаев.

По данным пресс-службы акимата региона, Мырзатай Койшыбаев основал своё хозяйство в 1992 году. На протяжении этих лет он занимается разведением племенной породы «Адай жылқысы» (адайская лошадь).

Сегодня хозяйство обеспечивает кумысом население Мангистауской области и других регионов. Кроме того, Мырзатай Койшыбаев  отец семерых детей, которые, по его словам, все занимаются предпринимательством.

